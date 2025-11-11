Altın 3 haftanın en yükseğinde

Altın, 4 bin 148 doların üzerine çıkarak üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'deki artan ekonomik belirsizliğin Federal Rezerv'in yakın vadeli faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla birlikte altın yükseliyor.

Geçen haftanın verileri, özellikle kamu ve perakende sektörlerinde Ekim ayında iş kayıpları olduğunu gösterirken, tüketici güveni Kasım ayı başında 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar, Fed Guvernörü Stephen Miran'ın düşen enflasyon ve artan işsizlik ortamında daha büyük bir yarım puanlık indirimi savunmasıyla, Aralık ayında 25 baz puanlık bir Fed indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlıyor.

Bu arada, ABD Senatosu, 40 günlük bir kapanışın ardından federal hükümeti yeniden açmaya yönelik bir önlemi ilerletti ve bu durum, altına olan güvenli liman talebini azaltma potansiyeli taşıyor. Diğer yandan, JP Morgan Private Bank, merkez bankalarının gelişmekte olan piyasalardaki alımlarının da büyük ölçüde desteğiyle, altının gelecek yıl ons başına 5 bin doları aşabileceğini öngördü.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 111 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 110 dolar, en yüksek de 4 bin 148 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 144 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 583 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 578 lira, en yüksek de 5 bin 633 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 627 liradan alıcı buluyor.