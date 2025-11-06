Altın 4 haftanın dibinde seyrediyor

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD faiz indirimlerine yönelik bahislerini azaltmaya devam etmesiyle,

ons başına 3 bin 964 dolar civarında işlem görerek dört haftanın en düşük seviyesinin yakınında dar bir aralıkta hareket etti.

ABD özel sektör istihdamı Ekim ayında 42 bin artarak 25 binlik artış tahminlerini aştı. ISM Hizmetler PMI ise sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı. Rakamlar, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde olması ve hükümetin kapanmasının önemli işgücü verilerinin gecikmesine neden olmasıyla birlikte, ek faiz indirimleri için çok az alan olduğu beklentilerini güçlendirdi. Bu durum, Fed Başkanı Jerome Powell'ın son faiz indiriminin bu yılın son indirimi olabileceği yönündeki son açıklamalarıyla uyumlu olarak, bazı Fed yetkililerinin şahin bir üslupla konuşmasının zemininde ortaya çıktı.

Yine de bazı politika yapıcılar, faiz oranlarının zamanla düşmesi gerektiğini yineledi. Aşağı yönlü baskıya ek olarak, riskli varlıklara yönelik güven iyileşerek metalin güvenli liman cazibesini azalttı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3 bin 984 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 964 dolar, en yüksek de 3 bin 990 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 986 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 391 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 367 lira, en yüksek de 5 bin 402 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 397 liradan alıcı buluyor.