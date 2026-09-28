Altın alacaklar ve satacaklar için kırmızı alarm: İbre terse döndü

Altın , ons başına yaklaşık 4 bin 200 dolara gerileyerek yedi haftanın en düşük seviyelerine ulaştı. Bu düşüş, ABD-İran müzakerelerinin tıkanmasının petrol fiyatlarını yüksek tutması ve enflasyonu dizginlemek için ek sıkılaştırma beklentilerini güçlendirmesiyle gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, İran 'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma yönündeki son teklifini reddederek, Tahran'ın elini fazla zorladığını söyledi ve görüşmelerin bu hafta yeniden başlayacağını beklediğini ekledi.

Bu arada İran, stratejik öneme sahip su yolunun yeniden açılması için şartlarını yumuşatmayacağını belirtti. ABD'de, birçok Fed yetkilisi, güçlü ekonomik büyüme ve sağlam işgücü piyasasını ek faiz artırımlarının gerekli olabileceği gerekçeleri olarak gösterdi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, bu faktörlerin, devlet borcuyla ilgili endişelerle birlikte, uzun vadeli Hazine tahvil getirilerinin yükselmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Yatırımcılar şimdi, para politikasının gidişatı hakkında daha fazla ipucu sağlayabilecek olan Fed 'in tercih ettiği enflasyon göstergesini ve bu hafta açıklanacak önemli ABD iş verilerini bekliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 269 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 191 dolar, en yüksek de 4 bin 275 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 197 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 720 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 600 lira, en yüksek de 6 bin 732 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 607 liradan alıcı buluyor.