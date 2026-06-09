Altın ateşkesle yön arıyor

İran ve İsrail'in birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmasının ardından altın , ons başına 4 bin 300 doların üzerinde istikrar kazandı ve enerji kaynaklı enflasyon risklerini artıran daha geniş bir tırmanma korkusunu hafifletti.

ABD Başkanı Donald Trump da her iki tarafın da acil ateşkes istediğini ve nihai müzakerelerin ilerlediğini söyledi. Bununla birlikte, ABD'nin beklenenden daha güçlü iş verilerinin ardından dolar ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle altın, Mart sonundan bu yana en düşük seviyesine yakın kaldı ve bu da Fed'in yıl sonuna kadar faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Piyasalar şu anda Aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz artışı olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca, Fed'in politika görünümüne ilişkin yeni sinyaller için bu hafta içinde açıklanacak ABD TÜFE ve ÜFE verilerini bekliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 330 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 313 dolar, en yüksek de 4 bin 342 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 334 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 418 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 394 lira, en yüksek de 6 bin 437 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 427 liradan alıcı buluyor.