Altın aylık kazanca yöneliyor

Altın fiyatları ons başına yaklaşık 4 bin 193 dolara yükselerek beş haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı ve yatırımcıların Aralık ayında yapılacak bir Fed faiz indirimine daha fazla güvenmesiyle üst üste dördüncü aylık kazanımına doğru ilerliyor.

Fed yetkililerinin daha fazla parasal genişlemeyi destekleyen bir dizi açıklaması ve zayıflık gösteren gecikmiş ekonomik veriler beklentileri güçlendirdi. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmesi için önde gelen adaylardan biri olarak görülen Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimine verdiği desteği yineledi.

Piyasalar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir indirim olasılığının yüzde 80'den fazla olduğunu fiyatlıyor; bu oran bir hafta öncesine göre keskin bir artış. Yatırımcılar ayrıca 2026 sonuna kadar üç ek indirim daha fiyatlıyor. Metal, yoğun merkez bankası alımları ve ETF'lere gelen güçlü bağımsız sermaye girişlerinin desteğiyle 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansına hazırlanıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 159 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 157 dolar, en yüksek de 4 bin 193 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 183 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 671 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 670 lira, en yüksek de 5 bin 728 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 715 liradan alıcı buluyor.