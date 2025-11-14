Altın bir ayın en iyi haftasına ilerliyor

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde ons başına 4 bin 200 doların üzerine çıkarak, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ardından zayıflayan dolar ve resmi veri birikimine ilişkin belirsizlik nedeniyle bir ayın en iyi haftasına doğru ilerliyor.

Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett, bazı kurumların kapanma sırasında veri toplayamaması nedeniyle bazı Ekim rakamlarının "asla ortaya çıkmayabileceğini" belirtti. Bu açıklamalardan bazıları yakında yayınlanabilirken, diğerleri tamamen kaybolabilir ve bu da ülkenin ekonomik görünümü konusunda yenilenen temkinliliği körükledi.

Yine de, Federal Rezerv yetkililerinin ek parasal genişlemeye pek inanmaması nedeniyle metalin kazançları sınırlı kaldı. Piyasalar, Aralık ayında bir Fed faiz indirimi beklentilerini azalttı ve şimdi 25 baz puanlık bir indirime yaklaşık yüzde 50 olasılık veriyor; bu oran bir ay önce yüzde 95'in üzerindeydi ve 2026'da indirimlere yönelik bahisler değişmedi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 162 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 161 dolar, en yüksek de 4 bin 211 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 200 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 655 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 653 lira, en yüksek de 5 bin 727 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 715 liradan alıcı buluyor.