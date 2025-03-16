Altın, Bitcoin'i geride bıraktı: Sert düşüş yatırımcıları altına yönlendirdi

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş ve Bitcoin ETF'lerinden yaşanan çıkışlar, yatırımcı ilgisini değerli metallere yönlendirdi. Son üç ayda Bitcoin fiyatı %19 düşerken, altın %12,5 değer kazandı. Bu durum, altın borsa yatırım fonlarının (ETF) yönetilen varlıklar bakımından Bitcoin ETF'lerini geride bırakmasına yol açtı.



ALTIN EFT'LERİNE REKOR GİRİŞ



Geçtiğimiz yılın Ocak ayında ABD’de piyasaya sürüldüklerinden bu yana büyük ilgi gören Bitcoin ETF'leri, 2024 yılı itibarıyla ciddi çıkışlarla karşı karşıya. Farside Investors verilerine göre, 24 Şubat’tan bu yana Bitcoin ETF’lerinden toplamda 3,8 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Aynı dönemde altın ETF’leri, Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre Mart 2022’den bu yana en yüksek aylık girişleri kaydetti.



Bloomberg Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, bu akışların altın ETF'lerinin "Bitcoin ETF'lerine karşı varlık tacını geri aldığı" anlamına geldiğini belirtti. Balchunas'a göre, yatırımcılar piyasalardaki belirsizlik ve küresel ekonomik riskler karşısında geleneksel güvenli liman olan altına yöneliyor.



BİTCOİN LİDERLİĞİNİ KAPTIRDI



ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri, Aralık 2024’te Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından kripto piyasasında yaşanan canlanmayla büyük bir sıçrama yapmış ve yönetim altındaki varlıklar açısından altın ETF’lerini geride bırakmıştı. Ancak son dönemdeki volatilite ve yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi Bitcoin ETF’lerinden çıkışları hızlandırdı.



İLK KEZ 3.000 DOLAR SEVİYESİNİ AŞTI



Altının yükselişi sadece ETF piyasasıyla sınırlı değil. Değerli metal, bu hafta ons başına 3.000 dolar seviyesini ilk kez aşarak tarihi bir rekor kırdı. Nisan teslimatlı altın vadeli işlemleri de haftanın başlarında 3.000 dolar seviyesini geçti. Bu durum, yatırımcıların artan küresel belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ettiğini gösteriyor.