Altın daha da yükselir mi? Dev banka açıkladı

ING tarafından yayınlanan bir araştırma bülteninde altının daha da yükselme potansiyeli bulunduğu belirtildi.



Altının onsunun tarihi 4 bin dolar seviyesini geçtiğine dikkat çeken ING, geleceğe bakıldığında, merkez bankalarının rekor fiyatlara rağmen hala alım yaptığını ve Çin Merkez Bankası'nın Eylül'de altın satın alma serisini art arda 11'inci ayda da sürdürdüğünü söyledi.



ING, ABD Başkanı Trump'ın ticaret savaşının baskısı ve jeopolitik risklerinin devam etmesi nedeniyle altının hala yükselme potansiyelinin bulunduğunu gösterdiğini vurguladı.



BOFA'DAN DÜZELTME UYARISI



Wall Street'teki en büyük altın boğalarından biri olan Bank of America, değerli metalin ons başına 4 bin dolara yaklaşması nedeniyle giderek biraz daha temkinli ses vermeye başladı.



BofA emtia ekibi yılın başlarında 4 bin dolar hedefine ilk dikkat çekenlerden olmuş ve bu seviyelere ulaşmak için çok fazla yeni yatırım talebi gerekeceğini belirtmişti.



Ancak şimdi hedefin menzile girmesiyle birlikte BofA teknik analisti Paul Ciana değerli metalin yükseliş potansiyelinin çoğunu gerçekleştirdiğini ve şu anda aşırı alınmış göründüğünü söyledi.



Ciana, "Çeşitli zaman çerçeveli teknik sinyaller ve şartlar altının 4 bin dolar/onsa yaklaşırken yükseliş trendinin sona erdiğinine işaret ediyor... Böyleyse, konsolidasyon veya düzeltme 4. çeyrekte gelebilir." dedi.



GOLDMAN'DAN 4900 DOLAR HEDEFİ



Goldman Sachs, Batı dünyasından gelen güçlü Borsa Yatırım Fonları (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarına dayanarak göstererek,Aralık 2026 altın fiyatı tahminini ons başına 4300 dolardan 4900 dolara yükseltti.



Goldman, "Yükseltilmiş altın fiyatı tahminimize yönelik risklerin hala net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, çünkü özel sektörün portföy çeşitlenmesini nispeten küçük altın piyasasına yönlendirmesi, ETF hacmini tahminimizin üzerine çıkarabilir." dedi.



ONS ALTIN 4900 DOLAR OLURSA GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?



Ons altının bugünkü kurlarla 4900 dolara çıkması halinde gram altının yaklaşık olarak 6 bin 600 liraya yükselmesi bekleniyor.



Dolar kurunun 43 lira olması halinde gram altının 6 bin 774 lira, doların 44 lira olması halinde ise gram altının fiyatı 6 bin 932 liraya yükselebilir.



