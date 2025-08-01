Altın, doların güçlenmesiyle üçüncü haftalık kaybına doğru ilerliyor

Altında son durum merak edilirken, veriler kaybın devam ettiği yönünde.

Altın fiyatları bugün sabit kaldı, ancak dolar ve ABD faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin azalması nedeniyle kayıp devam ediyor.

Öte yandan, ABD'nin ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinden kaynaklanan belirsizlik de bu duruma destek sağladı.

Spot altın, bu sabah itibarıyla ons başına 3.288,89 dolar seviyesinde sabit kaldı. Altın bu hafta şu ana kadar yüzde 1,4 değer kaybetti.

ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 düşüşle 3.339,90 dolara geriledi.

Dolar endeksi 29 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak, diğer para birimi sahipleri için altını daha pahalı hale getirdi.

Fed, çarşamba günü, faiz oranlarını yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 aralığında sabit tutmuş ve eylül ayında faiz indirimi beklentilerini zayıflatmıştı.

