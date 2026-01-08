Altın düşüşünü sürdürüyor

Altın, yatırımcıların karışık ABD ekonomik verilerini değerlendirmesi ve jeopolitik gelişmelerin odak noktası olmaya devam etmesiyleons başına yaklaşık 4 bin 433 dolara gerileyerek önceki seanstaki kayıplarını artırdı.

Kasım ayında iş ilanları beklenenden daha fazla düşerek işgücü talebinde yumuşamaya işaret ederken, Aralık ayında özel sektör istihdamı beklenenden daha az arttı. Bununla birlikte, ISM verileri hizmet sektöründe beklenenden daha güçlü bir büyüme gösterdi.

Yatırımcılar şimdi, piyasaların yıl için iki faiz indirimi fiyatladığı bir ortamda, merkez bankasının politika yönüne ilişkin yol gösterici bilgiler için Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Jeopolitik cephede, Washington, Venezuela ham petrol satışları üzerinde uzun vadeli kontrol kurma planlarını açıkladı ve ABD yetkilileri Venezuela bağlantılı ek tankerlere el koydu. Beyaz Saray ayrıca, potansiyel askeri müdahale de dahil olmak üzere Grönland'ı satın alma konusunda görüşmelerin yapıldığını doğruladı. Öte yandan, Çin Merkez Bankası Aralık ayında altın alım serisini 14 aya uzattı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 451 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 433 dolar, en yüksek de 4 bin 466 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 437 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 158 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 136 lira, en yüksek de 6 bin 180 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 141 liradan alıcı buluyor.