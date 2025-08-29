Altın, Fed beklentileriyle yükselişini sürdürüyor

Altın fiyatları, haftanın son gününde sakin seyrini korusa da aylık bazda yükselişini sürdürüyor. Dün bir ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini test eden değerli metal, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi ve zayıf dolar desteğiyle güçlü duruşunu korudu.

ONS ALTIN NE KADAR?

Spot altın ons başına 3 bin 412,56 dolarda sabit kalırken, bu ay yüzde 3,9 değer kazandı. Perşembe günü 23 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviye olan 3 bin 423,16 dolara kadar yükselen altın, ABD vadeli işlemlerde 3 bin 473,70 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ise son günlerdeki rekorların ardından yatay seyrediyor. 4 bin 510 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, 4 bin 522 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Piyasalarda, Fed’in eylül toplantısında 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 86 seviyesinde fiyatlanıyor.

Yatırımcıların gözü şimdi, Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisinde. Uzmanlara göre çekirdek PCE’nin aylık yüzde 0,3 gelmesi, faiz indirimi beklentilerini desteklemeyi sürdürecek.