Altın fiyatları canlı 15 Ekim: Gram, çeyrek ve yarım altın alış satış fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürmeye devam ediyor. Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve ABD enflasyon verileri sonrasında baskılanan altın fiyatları bugün güne yükselişle başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek ve yarım altın alış satış fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR

Güne alıcılı başlayan gram altın , saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 574 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 43 bin liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 4 bin 139 dolarda seyrediyor.

TAHVİLLERE TALEP ARTTI

ABD'de enflasyonun hızlanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji hisselerindeki sert düşüşler borsalarda gerilemeye neden olurken, güvenli liman olarak görülen ABD tahvillerine talep arttı.

ABD tahvillerine talebin artmasıyla dolar endeksinde de düşüş görülürken, bu durum altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesinin de altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.