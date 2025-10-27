Altın fiyatları geriledi

Altın fiyatları yüzde 1 oranında düşüş kaydetti ve ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki ilerlemenin güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltmasıyla Cuma günkü düşüşü sürdürdü. Malezya'da iki gün süren görüşmelerin ardından, her iki tarafın üst düzey müzakerecileri ihracat kontrolleri, fentanil kaçakçılığı, tarım ticareti ve nakliye vergileri gibi konularda ön bir mutabakat sağladı.



Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Xi Jinping'in bu hafta Güney Kore'de bir araya gelerek bir anlaşmayı sonuçlandırmaları için zemin hazırladı. Bu arada, yatırımcılar bu hafta merkez bankalarının önemli kararlarına da odaklanmış durumda. ABD TÜFE verilerinin beklenenden düşük gelmesinin ardından Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi beklenirken, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4074 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4054 dolar, en yüksek de 4109 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4062 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5494 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5474 lira, en yüksek de 5549 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5487 liradan alıcı buluyor.