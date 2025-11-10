Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde

Altın fiyatları ABD'de hükümetin yeniden açılmasıyla yükselişe geçti. Altın ons başına 4 bin 56 dolara kadar yükseldi. ABD'deki hükümetin kapalı kalması belirsizliklere neden olmuş, Fed'in hareket alanını veriler sağlıklı oluşmadığı için kısıtlamıştı.

Para politikası cephesinde, piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceği konusunda bölünmüş durumda ve yatırımcılar çeyrek puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 67 olarak fiyatlıyor; bu oran Cuma gününden bu yana değişmedi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 999 dolar, en yüksek de 4 bin 56 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 50 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 437 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 432 lira, en yüksek de 5 bin 508 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 499 liradan alıcı buluyor.