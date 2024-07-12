Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 12 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe negatif başladı.



Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,37 düşüşle 2.406 dolar civarında işlem gördü.



Gram altın, 2.552 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın 4.155 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi faiz indirimi umutlarını güçlendirdi.



ABD'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 ile beklentilerden az yükseldi.



Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 87 ile fiyatlıyor.