Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 17 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD seçimlerine ilişkin belirsizlik ve faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinden destek alarak rekor seviyelere yakın seyretti.



Ons altın, bugün yüzde 0,35 artışla 2.683 dolar civarında işlem gördü. Altında rekor 2.685 dolar seviyesinde...



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.947 Türk Lirası ile rekor kırdı. Çeyrek altın da 4.818 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Yatırımcılar daha fazla ipucu edinmek için ABD'de açıklanacak ekonomik verileri izleyecekler. ABD'de bugün açıklanacak perakede satış verileri takip edilecek.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak. ECB'nin 13 yıldır ilk kez art arda ikinci defa faizleri düşürmesi bekleniyor.



Dolar, Donald Trump'ın gelecek ay yeniden ABD başkanı seçileceği beklentileriyle iki buçuk ayın zirvesine yakın işlem gördü.



Trump'ın gümrük vergileri, vergi ve göç politikalarının enflasyonu yükselteceği düşünülüyor, dolayısıyla bu durum tahvil fiyatlarını olumsuz doları ise olumlu etkiliyor.

