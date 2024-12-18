Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 18 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi yatay seyretti.



Ons altın, güne 2 bin 647 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2 bin 979 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 881 liradan fiyatlandı.



Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. Fed'in yarın 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.



Buna rağmen yeni Trump yönetimi altında daha yüksek enflasyon beklentisiyle gelecekteki gevşemenin kapsamı konusunda belirsizlik devam ediyor.



ABD'de perakende satış verilerinin kasım ayında beklenenden daha güçlü bir şekilde yüzde 0,7 artış göstermesi, Fed'in politika gevşemesini yavaşlatabileceği spekülasyonlarını körükledi.



Analistler, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerini sınırlayabileceğini ve bunun da değerli metale olan talebi azaltabileceğini ifade etti.



Altın, yıl başından bu yana yüzde 30'a yakın yükselişle 2010 yılından bu yana en büyük yıllık kazancını elde etti.



Bu kazançta önde gelen merkez bankalarının faiz indirimleri, jeopolitik risklerden kaynaklı güçlü talep ve küresel merkez bankalarının alımları etkili oldu.