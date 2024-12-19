Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 19 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası sarsıldı.



Önceki seanste yüzde'den fazla değer kaybeden ons altın, Asya piyasalarının etkisiyle toparlanma eğilimi gösterdi.



Ons altın, güne yüzde 0,78 artışla 2 bin 605 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2 bin 935 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 809 liradan fiyatlandı.



ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel şekilde politika faizini 25 baz puan düşürdü.



Fed Başkanı Jerome Powell, borçlanma maliyetlerinde daha fazla indirim olup olmayacağının enflasyonun düşmesine bağlı olacağını söyledi.



Powell'ın açıklamaları, yetkililerin Trump yönetimi ile gelebilecek kapsamlı ekonomik değişiklikleri hesaba katmaya başladıklarına işaret ediyor.



Fed'in politika faizi yüzde 4,25-yüzde 4,5 seviyesine indi. Fed'in nokta grafik projeksiyonları 2025'te iki faiz indirimine işaret etti.



Powell, "İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ancak bence buradan sonrası yeni bir aşama ve indirimlerin devamı konusunda temkinli olacağız." dedi.