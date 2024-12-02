Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 2 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD dolarında yaşanan güçlenmenin etkisiyle haftaya düşüşle başladı.



Ons altın, güne yüzde 0,6 düşüşle 2.627 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.928 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.755 liradan fiyatlandı.



ABD'de başkan seçilen Donald Trump, BRICS ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.



Trump, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme fikrinin bittiğini belirtti.



Trump'ın tehdidi dolar endeksinde yükselişi getirirken, altının kazanç serisine son verdi. Dolar endeksi, yüzde 0,43 artışla 106,28 seviyesine yükseldi.



Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranları konusundaki bir sonraki hamlesine ilişkin ipuçları için ekonomik verileri yakından izleyecek.



Haftanın en önemli verisi cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olacak. Ayrıca iş ilanları, ADP istihdam raporu ve maaş bordroları gibi veriler takip edilecek.



Geçen haftaki veriler, enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin durduğunu gösterirken, Fed'in faiz indirim döngüsünün daha temkinli süreceğine işaret etti.



Piyasalarda Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yüzde 65 ihtimal veriliyor.



Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna, İsrail-Hizbullah ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.