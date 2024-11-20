Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 20 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından güvenli liman varlıklara talep arttı.



Ons altın, bugün yüzde 0,24 yükselişle 2.638 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.923 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.801 liradan fiyatlandı.



Ukrayna, Batı tarafından tedarik edilen silahları kullanarak Rus sınır bölgesine ilk füze saldırısını başlattı.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın nükleer doktrinini konvansiyonel saldırılara yanıt verilmesine izin verecek şekilde genişletti.



Altın, ABD seçimlerinin ardından kasım ayının ilk iki haftasında yaşanan kayıpların yaklaşık yüzde 40'ını telafi etti.



Bu dönemde güçlenen ABD doları ile Fed'in faiz indiriminin etkileri güçlü bir şekilde hissedilmişti.



Piyasalar Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını yüzde 58 ile fiyatlıyor.

İngiltere'de enflasyon ekim ayında yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Böylece ülkede enflasyon, yeniden yüzde 2'lik hedefin üzerine çıktı.

