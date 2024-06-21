Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 21 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl tamamlanmadan faizleri düşüreceği beklentilerinin güçlenmesinin etkisiyle üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.



Güne 2.364 dolardan başlayan ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 1 düşüşle 2.336 dolara kadar geriledi.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.465 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4.040 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



ABD'den gelen veriler ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte yavaşladığına işaret etti. Bu durum Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentileri güçlendirdi.



Bu arada Avrupa'da merkez bankalarının gevşeme yanlısı tutumlarının etkisiyle Dolar endeksi yükseldi. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi, 105 seviyesinin üzerine çıktı.



İsviçre Merkez Bankası, dün faiz sürpriz bir kararla faiz indirime gitti. İngiltere Merkez Bankası ise ağustos ayında faiz indirimine başlayacağının sinyalini verdi.

Euro Bölgesi ekonomisinden de yavaşlama işareti geldi. İmalat ve hizmet sektörlerini değerlendiren bileşik PMI, şubattan bu yana ilk kez keskin biçimde yavaşladı.

