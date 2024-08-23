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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları

fiyatları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajlara odaklandı.

Ons altın güne yüzde 0,33 yükselişle 2.493 dolar civarında başladı.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.718 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.473 Türk Lirası'nın üzerinde işlem gördü.

Bugün yatırımcılar eylülde faiz indirimine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin onay bekleyecek.

Powell'ın konuşması öncesinde yatırımcıların temkinli pozisyon alması da dikkat çekti. Dün konuşan üç Fed yetkilisi eylülde faiz indirimine işaret ederken, yavaş ve sistematik bir yaklaşımı desteklediklerini söylediler.

ABD ekonomisinin hâlâ sağlıklı bir hızda büyüdüğünü gösteren veriler göz önüne alındığında, yatırımcılar eylülde 50 baz puan büyüklüğünde bir faiz indirimi olasılığını yüzde 30'dan yüzde 24'e düşürdüler.

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