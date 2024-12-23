Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 23 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı.



Ons altın, yüzde 0,2 artışla 2 bin 628 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2 bin 974 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 877 liradan fiyatlandı.



Altın fiyatları, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisinin ardından yönnüyönünü yukarı çevirdi.



Çekirdek PCE, kasım ayında yüzde 2,8 ile beklentilerin altında gelmişti. Enflasyondaki soğuma işareti ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentilerini canlandırdı.



Diğer taraftan aralık ayında altın alımlarını yavaşlayabileceği öngörüldü. Önemli tüketici pozisyonunda bulunan Hindistan'da zayıflayan fiziki talebin fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceği belirtildi.