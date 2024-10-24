Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 24 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, güvenli liman varlıklara talebin sürmesiyle yükseldi.



Ons altın, güne yüzde 0,51 yükselişle 2.729 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3.007 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.812 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle tedirginlik sürdü. Dolar, üç ayın zirvesine yakın seyretti.



Öte yandan Tesla'nın beklentileri aşan kârı ve gelecek yıl hedefleri yatırımcıları biraz rahatlattı.



ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından yatırımcılar, Fed'in yılın geri kalanında gerçekleştireceği iki para politikası toplantısında büyük faiz indirimlerine gidip gidemeyeceğini sorguluyorlar.



Piyasalarda bu yıl yalnızca 40 baz puan faiz indirimi beklediğine işaret edildi.

