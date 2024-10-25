Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 25 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmelerin güvenli liman varlıklara talebi artırmasının etkisiyle haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor.



Ons altın, yüzde 0,30 düşüşle 2.728 dolardan işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3.008 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.798 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



Ons altın, çarşamba günü 2.758 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.



Enflasyonist politikalar uygulayacağı düşünülen Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanacağı beklentilerinin artması son günlerde dolar ve tahvil getirilerine destek sağlamıştı.



Dolar haftalık bazda üst üste dördüncü haftada da yükselmeye hazırlanıyor.



Başlıca teknoloji şirketleri Alphabet, Amazon, Apple, Meta ve Microsoft da bilanço açıklayacak şirketler arasında bulunuyor.



Eylül ayında beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam Fed'in faiz indirimlerine ilişkin fiyatlammalara yön vermişti.