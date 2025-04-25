Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 25 Nisan 2025 altın kuru fiyatları
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 80 liradan işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 128 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,2 azalışla 4 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 110 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 3 bin 303 dolardan işlem görüyor.
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