Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 25 Nisan 2025 altın kuru fiyatları

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 128 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,2 azalışla 4 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 110 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 3 bin 303 dolardan işlem görüyor.

