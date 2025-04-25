Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 25 Nisan 2025 altın kuru fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 80 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 25 Nisan 2025 altın kuru fiyatları

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 128 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,2 azalışla 4 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 3 bin 303 dolardan işlem görüyor.

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