Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 25 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak kritik veriler öncesi yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle yaklaşık yüzde 1 geriledi.



Ons altın, güne 2.378 dolar seviyesinde başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansından etkilendi.



Gram altın, 2.517 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.112 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanı üzerinde etkili olabilecek ekonomik verileri bekliyorlar.



Bugün ABD'de ikinci çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Cuma günü ise Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi belli olacak.



Piyasalar yılın ikinci yarısı için iki faiz indirimi fiyatlıyor. Fed'in eylülde yüzde 95 ihtimalle faiz indirimine gideceği ve bu yıl 62 baz puan indirim gerçekleştireceği tahmin ediliyor.