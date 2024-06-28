Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 28 Haziran 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verisi sonrası yatay seyretti.



Ons altın, veri sonrası yüzde 0,1 düşüşle 2.325 dolar civarında başladı.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.451 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4.009 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ AÇIKLANDI



Fed'in dikkate aldığı enflasyon göstergesi şaşırtmadı.

Çekirdek kişisel tüketici harcamaları (PCE) endeksi mayıs ayında beklentilere paralel yüzde 0,1 artış gösterdi.

Çekirdek PCE, yıllık bazda da tahminleri izledi ve yüzde 2,6 yükseldi.



Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump başkanlık seçimlerine ilişkin planlanan iki münazaradan ilki dün gerçekleşti.



5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden sıkı bir mücadeleye girecek olan ikili için münazaralar büyük önem taşıyor.