Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 4 Kasım 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD seçimleri haftasının ilk işlem gününde yatay seyretti.



Piyasalar yaklaşan ABD başkanlık seçimleri ve Fed'in faiz kararına odaklandı.



Ons altın, bugün 2.741 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3.029 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.847 liradan el değiştirdi.



ABD, 5 Kasım'da sandık başına gidiyor. Son anketler Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki yarışın başa baş gittiğini ortaya koydu.



Piyasalarda Trump'ın kazanacağına yönelik fiyatlamalar artmıştı. Olası Trump başkanlığı tahminleri genişlemeci mali politikalar ve daha yüksek gümrük vergileri yoluyla enflasyonu körükleyeceği endişelerine yol açtı.



Bu durum yatırımcıları uzun vadeli enflasyon risklerine karşı bir koruma olarak altına yöneltti.



ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini perşembe günü açıklayacak. Fed'in faizi 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.