Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 7 Ocak 2025 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, güne hafif yükselişle başladı.



Ons altın, yüzde 0,34 yükselişle 2 bin 645 dolar civarında işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 3 bin lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 910 liradan fiyatlandı.



Yatırımcıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda izleyeceği yola ilişkin ipucu edinmek için ABD'de açıklanacak verileri izleyecek.



ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarında gevşemeye gideceği iddia edildi.



Trump, Washington Post'ta yer alan haberi yalanladı. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Gümrük vergisi politikamdan geri adım atmayacağım. "dedi.



Piyasalarda bu hafta ABD istihdam verileri ile Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar izlenecek.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, istihdam piyasasındaki dayanıklılığa ve enflasyona dikkat çekerek, faiz indirimlerine yönelik temkinli duruşunu yineledi.