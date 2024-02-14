Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcıların enflasyon verisinin ardından faiz indirimi beklentilerini düşürmeleriyle 2 bin dolar seviyesinin altında işlem görerek iki ayın dip seviyesine yakın seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1992 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 1969 lira, 3 bin 240 liradan satılıyor.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüler arttı.



ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bir önceki aya kıyasla gerileyen yıllık enflasyon oranına odaklanarak TÜFE verisinin enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini gösterdiğini ifade etti.



Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.



Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.



Ülkede enflasyonun tahminleri aşmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 15 baz puan artışla yüzde 4,32 seviyesine kadar çıkarak, 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test etti.



Dün, yüzde 0,8 yükselişle 105'e çıkarak yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,8'de bulunuyor.