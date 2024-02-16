Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, dün ABD'den gelen verilerin etkisiyle kayıplarının bir kısmını telafi etti.



Ons altın, spot piyasada yüzde 0,02 gerileyerek 2.004 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 2.015 dolarda yatay seyrettti.



Gram altın yeni güne 1.985 Türk Lirası civarında başladı. Çeyrek altın ise 3.257 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.



ABD'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşüşle 700,3 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,2 azalacağı yönündeydi.



Perakende satış verisindeki güçlü azalma haziran ayında faiz indirimi beklentilerini artırdı.



Bugün yurt içi piyasalarda ocak ayı konut satış istatistikleri ile şubat ayı piyasa katılımcıları anketi izlenecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları takip edilecek. Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nunun açılışında konuşma yapacak.

