Altın fiyatları Powell’ın mesajlarını bekliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşma öncesinde altın fiyatları haftanın son işlem gününde sınırlı düşüş kaydetti. Doların güçlenmesi yatırımcıların altına ilgisini azaltırken, para politikasına ilişkin yeni ipuçları bekleniyor.

ONS ALTIN GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 0,2 değer kaybederek 3 bin 332 dolara indi. ABD altın vadeli kontratları da aynı oranda düşüşle 3 bin 376 dolardan işlem gördü. İç piyasada ise gram altın yatay bir seyir izleyerek 4 bin 394 TL seviyesinde güne başladı.

Dolar endeksinin iki haftanın zirvesine yakın seyretmesi, altını yabancı yatırımcı açısından daha az cazip hale getirdi.

Fed’in temkinli tutumu

Perşembe günü konuşan Fed yetkilileri, Eylül ayında olası bir faiz indirimi konusunda temkinli mesajlar verdi. Yatırımcıların gözü Powell’ın Cuma günü yapacağı konuşmaya çevrildi.