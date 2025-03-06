Altın fiyatları rekorun altında sıkışıyor

Altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrini sürdürdü.



Ons altın, güne 2 bin 919 dolar civarında başladı. Sınırlı bir bant aralığında işlem gören ons altın, küresel ticaretteki belirsizlik ve ABD dolarının değer kaybetmesinden destek buldu. Ons altın, 24 Şubat'ta 2 bin 956 dolar ile rekor kırmıştı.



Gram ve çeyrek altın da ons altına paralel işlem gördü. Gram altın, 3 bin 419 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 5 bin 608 liradan fiyatlandı.



ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li otomobil üreticilerini Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisinden bir aylığına geçici olarak muaf tuttu.



Ayrıca tarım da dahil olmak üzere kapsamlı ithalat vergilerinden olumsuz etkilenen sektörlere yönelik yeni muafiyetler üzerinde çalışıldığı belirtildi.



ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap raporu, işletmelerin Trump hükümetinin özellikle tarifeler başta olmak üzere yeni politikalarına dair belirsizlikler nedeniyle endişeli olduğunu gösterdi.



Piyasalar bu hafta ABD istihdam verilerini yakından takip ediyor. Ülkede özel sektörde istihdam artışı son yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. Veri, istihdam piyasasının yavaşladığını teyit ederken, faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Tarım dışı istihdam verisi ise yarın açıklanacak.