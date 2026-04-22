Altın fiyatlarına uzatma etkisi

Altın , ons başına 4.750 doların üzerine çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatmasının ardından önceki seanstaki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Ateşkes devam etse de ikinci tur barış görüşmeleri planları suya düştü.

Trump, İran yeni bir teklif sunana ve görüşmeler sonuçlanana kadar daha fazla saldırıyı erteleyeceğini söyledi. Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Tahran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye görüşmelere katılmayacağını bildirmesinin ardından İslamabad'a planlanan seyahatini iptal ettiği bildirildi.

İran ayrıca, ABD Donanması gemileri engellemeye devam ederken Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayacağını belirtti.

Yine de altın, çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüde 10 düşüşte. Metal ayrıca, bağımsız hareket edeceğine söz veren Federal Rezerv Başkanı adayı Kevin Warsh'ın Senato onay oturumundan da ek baskı gördü. Warsh, sürekli enflasyonla mücadele için yeni bir çerçeve çağrısında bulundu, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 721 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 715 dolar, en yüksek de 4 bin 765 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 756 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 812 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 811 lira, en yüksek de 6 bin 880 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 869 liradan alıcı buluyor.