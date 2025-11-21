Altın fiyatlarında Fed düşüşü

Altın fiyatları, güçlü ABD istihdam raporunun ardından Fed’in Aralık toplantısında faiz indirimine gitmeyeceği beklentilerinin artmasıyla sınırlı düşüş gösterdi.

Spot piyasada ons altın 4 bin 47 dolara kadar gerile gösterdi.

GoldSilver Central'dan Brian Lan, altın fiyatlarının konsolide olduğunu, doların belirgin şekilde güçlendiğini ve piyasada Fed’in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğine dair belirsizlik bulunduğunu belirtti. Yıl sonuna yaklaşılırken birçok trader’ın kâr realizasyonu yaptığını ve bunun fiyatlara yansıdığını ifade etti.

Dolar endeksi haftanın en güçlü performansına yönelirken, bu durum diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altını daha pahalı hâle getirdi.

Federal hükümetin kapanması nedeniyle geciken eylül istihdam raporu, tarım dışı istihdamın 119 bin arttığını gösterdi; bu rakam 50 binlik beklentinin iki katından fazla oldu. Trader’lar aralık ayında faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 39 olarak fiyatlıyor.

Fed’in ekim toplantı tutanakları, faiz indirimlerinin enflasyonu kalıcılaştırma ve kamu güvenini zedeleme riski taşıdığı uyarısını içeriyordu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonun yüzde 2 hedefinden uzaklaşan görünümü nedeniyle hızlı faiz indirimlerinden "rahatsız" olduğunu yineledi.

Son iki faiz indirimini desteklediğini söyleyen Philadelphia Fed Başkanı Paulson da Aralık toplantısına "temkinli" yaklaşacağını ifade etti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 76 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 47 dolar, en yüksek de 4 bin 88 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 48 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 552 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 523 lira, en yüksek de 5 bin 579 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 524 liradan alıcı buluyor.