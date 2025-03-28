Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde yüzde 0,7 artışla 3.007 doların üzerini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.



Gram altın ise güne 3 bin 731 liradan başladı. En yüksek 3 bin 761 lirayı gören gram altın, saat 08.30 sıralarında 3 bin 756 lira seviyelerinde seyretti.



Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin 809 liranın da üzerine çıktı.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25’lik gümrük vergisi kararı sonrasında yükselmeye başladı.



Ticaret savaşlarının yayılabileceği endişesi, piyasaları güvenli limanlara yönelttiği belirtiliyor.

Anlık altın ve döviz fiyatları

