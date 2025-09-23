Altın fiyatlarında yeni rekor: Fed yükselişi durduramadı

Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli faiz yorumlarına rağmen, rekor seviyeleri zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz indiriminin ardından, külçe altın salı günü Asya piyasalarında ons başına 3.749,27 dolara kadar yükselerek yeni bir zirveye ulaştı.

Bu yükselişte, yatırımcıların geçen haftaki kısa süreli düşüşü fırsat bilerek borsada işlem gören fonlara (ETF) yönelmesi etkili oldu. Cuma günü ETF'lere olan akış, son üç yıldaki en hızlı artışı kaydetti. Analistler, Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesinin altın fiyatları için olumlu bir zemin oluşturduğunu belirtiyor. BMO Capital Markets uzmanları, "Bir faiz indirim döngüsü masadayken, dördüncü çeyreğe doğru fiyatlar için risk-getiri dengesinin hâlâ olumlu olduğunu düşünüyoruz" yorumunu yaptı.



Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminin ardından hızlı bir gevşeme beklentilerini frenlese de, değerli metallerin bu durumdan destek bulduğu gözlemleniyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem gibi bazı yetkililer ise yüksek enflasyon baskıları nedeniyle daha fazla faiz indirimi için sınırlı alan olduğunu düşünüyor.



Spot altın, ons başına 3.747,42 dolarda yatay seyrederken, gram ve çeyrek altın gibi yerel fiyatlar da bu yükselişten etkilendi.



Güncel Altın Satış Fiyatları:



Gram Altın: 4.983,67 TL



Çeyrek Altın: 8.369,00 TL



Yarım Altın: 16.748,00 TL



Tam Altın: 33.091,13 TL



Cumhuriyet Altını: 33.367,00 TL