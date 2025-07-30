Altın güç kazanamıyor, gözler Fed'de

Altın, Çarşamba günü ons başına 3321 dolar civarında seyrederek, ticaret gerginliklerinin azalmasının metalin güvenli liman cazibesini azaltmasıyla üç haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti.



Çoğu Avrupa malına yüzde 15 gümrük vergisi getiren ABD-AB anlaşması, daha geniş çaplı bir ticaret anlaşmazlığının önlenmesine yardımcı oldu. Kanada, Güney Kore ve diğerleriyle devam eden ek görüşmelerle birlikte, yatırımcılar daha fazla tırmanışın önlenebileceği konusunda giderek daha iyimser.



Bu arada, ABD ve Çin, iki hafta içinde sona erecek olan gümrük vergisi ateşkesini uzatma görüşmelerini sürdürüyor ve ABD Başkanı Donald Trump'ın herhangi bir uzatma konusunda nihai kararı vermesi bekleniyor.



Yatırımcılar ayrıca bugün açıklanacak olan FOMC kararını da yakından takip ediyor. Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi beklenirken, piyasalar Eylül ayında olası bir faiz indirimi sinyali için Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına odaklanacak. Dikkatler ayrıca bir dizi önemli ABD ekonomik raporuna da çevriliyor. Bu hafta şimdiye kadar iş ilanları beklentilerin biraz altında kalırken, tüketici güveni yükseldi.

4000 BİN DOLAR SESLERİ YÜKSELİYOR

Fidelity International'a göre, Federal Rezerv'in ABD ekonomisini desteklemek için faiz oranlarını düşürmesi, doların değer kaybetmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi nedeniyle altın fiyatı gelecek yılın sonunda ons başına 4 bin dolara ulaşabilir.



Çoklu varlık fonu yöneticisi Ian Samson, şirketin değerli metal konusunda iyimserliğini koruduğunu ve bazı çapraz varlık portföylerinin, fiyatların Nisan ayında ons başına 3500 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesinden düşmesiyle son zamanlarda varlıklarını artırdığını söyledi.



Samson bir röportajda, “Bunun nedeni, Federal Rezerv'in daha güvercin bir tutum izleyeceğine dair daha net bir yol gördüğümüzden kaynaklanıyordu” dedi ve bazı fonların geçen yıl yüzde 5'lik tahsisatlarını iki katına çıkardığını ekledi. Bir başka neden ise, Ağustos ayının genellikle piyasalar için biraz daha zayıf bir dönem olmasıydı, bu nedenle daha fazla çeşitlendirme “mantıklı”ydı" dedi.



Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticareti yeniden şekillendirme konusundaki agresif girişimleri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ve merkez bankalarının birikimleri nedeniyle belirsizliğin artmasıyla bu yıl dörtte birinden fazla değer kazandı. Yine de, ABD ticaret görüşmelerinde kaydedilen bazı ilerlemeler küresel ekonomi için en kötü senaryolarla ilgili endişeleri hafifletirken, güvenli limanlara olan talep biraz azaldı ve metal son birkaç aydır dar bir aralıkta işlem gördü.

ONS ALTIN



Ons altın güne 3327 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3321 dolar en yüksek de 3333 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 3329 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4340 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4333 lira, en yüksek de 4349 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4342 liradan alıcı buluyor.