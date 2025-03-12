Altın güçlü seyrini sürdürüyor

Altında küresel ticaretteki belirsizlikler ve ABD ekonomisinin yavaşlayacağı korkuları ile güvenli liman talebi sürüyor.



Ons altın, 2 bin 913 dolar ile gücünü korumaya devam etti. Gram altın, 3 bin 429 liradan fiyatlandı. Çeyrek altın ise 5 bin 640 liradan el değiştirdi.



ABD'de Başkan Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergileri herhangi bir muafiyet tanınmadan yürürlüğe girdi.



Trump'ın Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına artırarak yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma tehdidi, Ontario eyalet hükümetinin ABD'ye satılan elektriğe getirmeyi planladığı ek vergileri askıya almasına yol açtı.



Diğer taraftan Ukrayna'nın Rusya savaşında 30 günlük ateşkesi kabul etmesi ve ABD'nin Ukrayna ile askeri yardım ve istihbarat paylaşımını sürdürmeye devam edeceğini açıklaması risk primlerini azalttı.



Piyasalar, bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı. Yatırımcılar, enflasyon verilerinden Fed'in para politikasına dair ipuçları arayacak.