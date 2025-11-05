Altın hafif toparlanma gösteriyor

Altın fiyatları ons başına 3 bin 960 dolar civarında seyrederek geçen seanstaki kayıplarının bir kısmını geri aldı. ABD'de faiz indirimi beklentileri düşüş göstermeyi sürdürüyor. Birkaç Fed yetkilisi, geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin tavrına paralel olarak, daha fazla politika gevşemesine karşı temkinli davrandı ve son faiz indiriminin yılın son ayarlaması olabileceğini öne sürdü.

Piyasalar, Aralık ayında bir faiz indirimi olasılığı olarak yüzde 69'u değerlendiriyor; bu oran, FOMC kararından önce yüzde 90'dı. Devam eden federal kapanma nedeniyle hükümet verilerinin sınırlı kalmasıyla birlikte, dikkatler daha fazla ağırlık taşıyan özel işgücü piyasası raporlarına yöneldi.

Düşüş baskılarına ek olarak, ticaret gerilimleri de azalıyor ve Çin, belirli altın perakendecileri için uzun süredir devam eden vergi muafiyetini sonlandırarak dünyanın en büyük tüketici pazarındaki altın alım artışını yavaşlatabilir. Bu arada, finans piyasalarında daha geniş bir riskten kaçınma hissiyatı, güvenli liman varlıklarına olan talebi destekleyebilir.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3 bin 938 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 929 dolar, en yüksek de 3 bin 965 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 960 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 530 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 314 lira, en yüksek de 5 bin 365 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 358 liradan alıcı buluyor.