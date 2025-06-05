Altın hafif yükselişte

Altın yatırımcıları yükseliş beklentilerini korurken piyasalarda altın karışık seyrediyor.



ABD ekonomisinin kötü gidişatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın sürekli faiz indirmesi için Fed Başkanı Jerome Powell’a yüklenmesi, jeopolitik gelişmeler gibi birçok neden altını etkiliyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3373 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3364 dolar, en yüksek de 3373 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3369 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4249 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4249 lira, en yüksek de 4278 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4259 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4219 liradan alınırken 4282 liradan satılıyor.