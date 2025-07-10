Altın hafif yükselişte

Doların baskı altında olması altın fiyatlarına sınırlı pozitif etki yarattı. ABD'nin ek gümrük vergisi hamleleri, Fed'in tutanaklarıyla birlikte zayıflayan doları fırsat bilen altın pozitif seyrediyor.



Brezilya, bakır ithalatına ve diğer ülkelere yönelik önceki tehditlerin ardından ağır vergilerle karşı karşıya kalan son ülke oldu ve bu durum daha geniş çaplı ticaret aksaklıklarına ilişkin endişeleri körüklüyor.



Bu arada, Fed'in Haziran ayı toplantısının tutanakları, yetkililerin olası faiz indirimlerinin zamanlaması ve kapsamı konusunda bölünmüş olduğunu gösterdi. Çoğu kişi bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir miktar gevşeme beklerken, görüşler Temmuz ayı gibi erken bir tarihte indirimi desteklemekten yıl sonuna kadar hiç indirim yapılmamasını desteklemeye kadar değişiyordu.



Fed, tarife kaynaklı enflasyon riskleri, yavaşlayan tüketici harcamaları ve hâlâ güçlü olan işgücü piyasası gibi karışık ekonomik sinyaller arasında temkinli ve veri odaklı bir duruş sergiledi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3315 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3314 dolar, en yüksek de 3326 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3320 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4265 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4265 lira, en yüksek de 4283 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4275 liradan alıcı buluyor.

