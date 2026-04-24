Altın haftalık gerilemeye yöneldi

Altın , ons başına 4 bin 700 doların altında kaldı ve ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki gerginliğin artması, enerji fiyatlarını yükseltip enflasyon endişelerini yoğunlaştırdığı için haftalık yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüşe doğru ilerliyor.

Her iki taraf da stratejik su yoluna yönelik ablukalarını sürdürürken, barış görüşmelerinde çok az ilerleme kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump da dün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, ABD Donanmasına boğazda mayın döşeyen gemileri "vur ve imha et" emri verdiğini söyledi.

Ayrıca ABD güçleri Hint Okyanusu'nda İran petrolü taşıyan bir süper tankere de baskın düzenledi. Bu arada, Washington Tahran'dan yeni bir resmi teklif beklerken ABD-İran ateşkesi süresiz olarak uzatıldı. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes de üç hafta daha uzatıldı. Yüksek enerji fiyatları, enflasyon risklerini artırdı ve potansiyel merkez bankası faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirerek, düşük getirili altının cazibesini azalttı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 698 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 658 dolar, en yükse de 4 bin 711 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 674 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 789 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 741 lira, en yüksek de 6 bin 816 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 764 liradan alıcı buluyor.