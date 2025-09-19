Altın haftanın son işlem gününde yükseldi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından altın fiyatları cuma günü sınırlı da olsa yukarı yönlü hareket etti.

Yatırımcıların daha güçlü bir “güvercin” mesaj beklentisi karşılık bulmazken, piyasalar Fed’in gelecek aylardaki politika adımlarına ilişkin yeni sinyallere odaklanmış durumda.



Spot altın, ons başına yüzde 0,4 değer kazanarak 3 bin 658 dolara çıktı. Değerli metal, çarşamba günü 3 bin 707,40 dolar ile tarihî zirvesini görmüştü. ABD vadeli altın kontratları ise 3 bin 678,90 dolar seviyesinde yatay seyretti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki artış, Türkiye piyasasına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,65 yükselişle 4 bin 870 liradan güne başladı.

Çeyrek altın satış fiyatı: 8 bin 199 lira, Yarım altın ise 16 bin 408 liradan işlem görüyor.



Çarşamba günkü toplantıda faiz indirimlerine yeniden başlayan Fed, enflasyondaki dirençliliğe işaret etti ve gevşeme hızına dair belirsizlik bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, alınan kararı “zayıflayan iş gücü piyasasına karşı risk yönetimi adımı” olarak tanımlarken, faizlerin toplantıdan toplantıya değerlendirileceğini söyledi.