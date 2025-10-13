Altın haftaya rekorla başladı

ABD ile Çin arasında yeniden tırmanan ticaret gerilimi, küresel ekonomideki belirsizlik sinyalleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yöneltti.

ONS ALTIN 4 BİN DOLARI AŞTI, REKOR TAZELEDİ

Asya seansında spot altın yüzde 0,7 artışla 4 bin 44 dolar seviyesine yükseldi.

Yükselişini sürdüren ons fiyatı, kısa süre içinde 4 bin 59 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaştı.

ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 artarak 4 bin 62,50 doları gördü.

Uzmanlara göre, Fed’in olası faiz indirimi adımı, doları zayıflatırken altının cazibesini artırıyor. Ticaret geriliminin büyümesiyle birlikte yatırımcıların risk iştahı azalırken, güvenli liman talebi rekor seviyelere çıktı.

GRAM ALTIN 5 BİN 445 TL'YE DAYANDI

Küresel yükseliş, iç piyasada da etkisini gösterdi.

13 Ekim 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla güncel altın satış fiyatları şöyle:

• Gram altın: 5.444,64 TL

• Çeyrek altın: 9.256,00 TL

• Yarım altın: 18.518,00 TL

• Tam altın: 36.770,80 TL

• Cumhuriyet altını: 36.873,00 TL

• Gremse altın: 92.208,98 TL

• Ons altın: 4.053,73 dolar

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 54 ARTIŞ

Faiz getirisi olmayan altın, yılın başından bu yana yüzde 54 değer kazandı. Bu yükselişte jeopolitik risklerin artması, merkez bankalarının güçlü altın alımları, borsa yatırım fonlarına yönelim ve Fed’in faiz indirimi sinyalleri etkili oldu. Ticaret savaşının yarattığı ekonomik belirsizliklerin de fiyatları yukarı taşıdığı belirtiliyor.