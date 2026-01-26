Altın haftaya rekorla başladı.

Spot altın, TSİ 01:59 itibarıyla yüzde 1,79 artışla ons başına 5 bin 071,96 dolara yükseldi; daha önce ise 5 bin 085,50 dolara kadar gerilemişti. Şubat teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,79 artışla ons başına 5 bin 068,70 dolara ulaştı.

Yatırımcılar, artan jeopolitik gerilimler ve küresel mali riskler karşısında altına yöneldi.

Değerli metallerin yükselişi, Grönland ve Venezuela’dan Orta Doğu’ya kadar son dönemde yaşanan gerilimler ve jeopolitik risklerin artmasıyla paralel. Yatırımcıların altının belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak görmeye devam ettiği anlaşılıyor.

HSBC geçen hafta yayınladığı bir notta, “Altın ve gümüş fiyatlarındaki son yükseliş, Grönland ile ilgili jeoekonomik sorunlardan kaynaklanıyor” diye yazdı.

Gümüş de bugün yükselişe geçti ve spot fiyatlar endüstriyel talebin de etkisiyle yüzde 3 artarak ons ​​başına 106,1 dolara ulaştı.