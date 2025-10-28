Altın iki haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı

Altın fiyatları ons başına yaklaşık 4 bin 19 dolara yükselse de yükseliş kısa sürdü. ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki cesaret verici gelişmelerin güvenli liman talebini azaltmasıyla, bir önceki seansta iki haftadan uzun süredir görülen en düşük seviyeye yakın seyretti.



Her iki ülkeden yetkililer, hafta sonu Malezya'da yapılan görüşmelerde gümrük vergileri ve diğer önemli konularda bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını duyurdular ve bu, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin bu hafta Güney Kore'de bir araya gelecekleri anlaşmayı netleştirmelerinin önünü açtı.



Yine de, değerli metal zayıflayan ABD doları ve Fed'in faiz indirimi beklentilerinden destek gördü. Piyasalar, geçen haftaki beklenenden düşük enflasyon verilerinin ardından, Fed'in yaklaşan politika toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceğinden neredeyse emin.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3981 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3973 dolar, en yüksek de 4019 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3986 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5359 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5356 lira, en yüksek de 5423 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5380 liradan alıcı buluyor.

