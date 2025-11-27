Altın iki haftanın zirvesine yaklaştı

Altın fiyatları ons başına yaklaşık 4 bin 168 dolara kadar yükseliş gösterdi. Yatırımcıların gelecek ay Federal Rezerv'in faiz indirimi beklentisini sürdürmesiyle iki haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Son veriler, ilk işsizlik başvurularının şaşırtıcı derecede düşük geldiğini ve dayanıklı mal siparişlerinin beklenenden daha güçlü olduğunu gösterdi, ancak bu durum faiz indirimi beklentilerini caydırmadı.

Yatırımcılar, Fed'in yılın son toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor. Faiz oranlarının düşürülmesine yönelik bahisleri destekler şekilde, ABD Başkanı Donald Trump'ın kilit ekonomik danışmanı Kevin Hassett artık Fed başkanlığı için önde gelen aday olarak görülüyor ve başkanın tercihleri ​​doğrultusunda ılımlı bir para politikası izlemesi muhtemel. Altın, bu yıl yaklaşık yüzde 60 artarak ve 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansına ulaşarak üst üste dördüncü aylık kazanımını elde etme yolunda.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 164 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 142 dolar, en yüksek de 4 bin 168 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 147 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5 bin 681 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 651 lira, en yüksek de 5 bin 689 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 659 liradan alıcı buluyor.