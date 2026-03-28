Altın kaybettirdi, döviz kazandırdı

Küresel piyasalar savaşın etkisinde şekillenmeye devam ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,68 düşüşle 12.698,19 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.601,60 puanı, en yüksek 13.168,16 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 1,63 azalışla 17.723,75 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,06 düşüşle 11.762,06 puana ve sanayi endeksi yüzde 2,86 değer kaybıyla 15.984,69 puana gerilerken, teknoloji endeksi de yüzde 1,97 azalışla 39.720,98 puana indi.

ALTIN GERİLEDİ

Altın fiyatları hafta başında Orta Doğu'daki belirsizlikler nedeniyle düşüş yaşadı.

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yüzde 5,40 azalışla 6 bin 343 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,37 düşüşle 42 bin 748 liraya indi.

Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 5,40 değer kaybederek 10 bin 625 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,32 artarak 44,4600 liraya yükselirken, euronun satış fiyatı da yüzde 0,92 artışla 51,3080 lira oldu.

Geçen hafta 58,8450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,59 yükselerek 59,1930 liraya çıktı.

İsviçre frangı da yüzde 0,23 artışla 55,9210 liradan alıcı buldu.